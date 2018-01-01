Лестница уличная Эко Четыре Ступени

Цена 8 668 руб. за 1 штКоличество
|Перила из профильной трубы для 4 ступеней
|6 500 руб. * 1 шт
|Козырек металлический с поликарбонатом шириной 1500 мм
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6 840 руб. * 1 шт
7 600 руб.
|Защитный козырек STOPrain Бронзовый 120
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3 375 руб. * 1 шт
3 750 руб.
ДОСКУ ДПК НЕ НАДО КРАСИТЬ!
Такие покрытие ступеней никогда не придется ни красить, ни обрабатывать. Противоскользящая поверхность досок из древесно-полимерного композита уменьшает риск травмирования. Срок службы покрытия из ДПК более 15 лет!
Изделие полностью собрано и подготовлено к установке. Для ввода в эксплуатацию понадобится несколько минут и 2 самореза, чтобы прикрутить изделие в фасаду.
Не подходит стандартная лестница по размерам? Хотите серьезнее?
☕ Фото изготовленных лестниц здесь