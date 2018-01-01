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Лестница уличная Эко Четыре Ступени

Лестница уличная Эко Четыре Ступени

картинка Лестница уличная Эко Четыре Ступени от магазина "Заказ Кровли"
-12%
 (0)
9 850 руб.
8 668 руб.
(Экономия в цене - 1 182 руб.)
Недорогая уличная лестница со ступенями из композитной древесно-полимерной доски.

Габариты (Ширина х Глубина х Высота), мм: 1000х1200х700
Покрытие ступеней: доска из ДПК
Крепление: сквозное оцинкованными болтами
Лестница полностью готова к установке.
▶ Посмотреть лестницу с 2-мя ступенями
▶ Посмотреть более серьезные лестницы 

Цена 8 668 руб. за 1 шт

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ДОСКУ ДПК НЕ НАДО КРАСИТЬ!



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Такие покрытие ступеней никогда не придется ни красить, ни обрабатывать. Противоскользящая поверхность досок из древесно-полимерного композита уменьшает риск травмирования. Срок службы покрытия из ДПК более 15 лет!

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Изделие полностью собрано и подготовлено к установке. Для ввода в эксплуатацию понадобится несколько минут и 2 самореза, чтобы прикрутить изделие в фасаду. 
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Не подходит стандартная лестница по размерам? Хотите серьезнее?

☕ Фото изготовленных лестниц здесь

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